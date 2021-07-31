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شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

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شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "مصر تحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته الراهنة"، معربا عن أمله "بتشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في القاهرة، قال شكري: "هناك تنسيق دائم مع الجزائر في مختلف المحافل الدولية".

ولفت إلى أن "مصر تحاول مساعدة لبنان في الخروج من الأزمة الراهنة"، معربا عن أمله "بتشكيل الحكومة اللبنانية في وقت سريع بما يحقق توافقا بين كافة الأطراف السياسية من أجل إخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية".

وأضاف: "مستمرون في توفير كل الدعم للبنان".

وعلى الصعيد التونسي، لفت إلى أن "مصر تتابع باهتمام بالغ الأوضاع في تونس".

وقال: "نثق في حكمة القيادة التونسية لتحقيق الخير لشعبها".

وأكد أن "ما يحدث في تونس شأن داخلي ويعبر عن الشعب التونسي".

المصدر: "الأهرام"

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