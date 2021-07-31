لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة قطيع ماعز

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 100 رأس ماعز في محلة بلدة شبعا بقضاء حاصبيا.

وقالت الوكالة إن "دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي خطفت 100 رأس ماعز عائدة إلى أحد الرعاة في محلة ملحاثة خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا".

وأفادت الوكالة مؤخرا بأن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT