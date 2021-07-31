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العراق.. إنقاذ شاب حاول الانتحار من جسر في الديوانية (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. إنقاذ شاب حاول الانتحار من جسر في الديوانية (فيديو)
Reuters
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نجحت فرق النجدة والدفاع المدني العراقية في إنقاذ شاب حاول الانتحار اليوم السبت، بالقفز من على جسر عال في مدينة الديوانية جنوبي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لمحاولة شاب عراقي الانتحار، وسط تجمهر حشود كبيرة من المواطنين حاولوا إقناعه بعدم الإقدام على ذلك، كانت بينهم والدته التي أجهشت بالبكاء متوسلة إياه.

ويظهر من الفيديو قيام مجموعة من المارة بفرش قطع بلاستيكية ضخمة وبوسترات إعلانية كبيرة أسفل الجسر، كي يسقط عليها في حال قفزه.

وجاء إنقاذ الشاب بعد التدخل السريع لفرق النجدة والدفاع المدني المختصة التي وصلت لمكان التجمع.

المصدر: وكالات

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