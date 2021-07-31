 
مباشر

الكويت.. استثناء المواطنين المطعمين بجرعة واحدة من الحجر المؤسسي

أخبار العالم العربي

الكويت.. استثناء المواطنين المطعمين بجرعة واحدة من الحجر المؤسسي
Reuters
الكويت.. إجراءات جديدة للمواطنين وأقاربهم بشأن الحجر المؤسسي عند العودة من الخارج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyau

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن سلطات البلاد قررت إعفاء المواطنين وذويهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة لقاح كورونا واحدة من الحجر المؤسسي، عند العودة من الخارج.

وكشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي لـ"القبس"، أن اجتماع وزارة الصحة مع الأجهزة العاملة في المطار انتهى إلى استثناء المواطنينن وأقاربهم من الدرجة الأولى من الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في البلاد ممن غادروا الكويت قبل 1 أغسطس وذلك بإعفائهم من الحجر المؤسسي وتطبيق إجراءات السفر الجديدة لفئة المحصنين.

وقال المصدر "إن تعميما سيصدر بعد ساعات لاعتماد الإجراءات الجديدة".

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا