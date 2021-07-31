الكويت.. استثناء المواطنين المطعمين بجرعة واحدة من الحجر المؤسسي

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن سلطات البلاد قررت إعفاء المواطنين وذويهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة لقاح كورونا واحدة من الحجر المؤسسي، عند العودة من الخارج.

وكشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي لـ"القبس"، أن اجتماع وزارة الصحة مع الأجهزة العاملة في المطار انتهى إلى استثناء المواطنينن وأقاربهم من الدرجة الأولى من الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في البلاد ممن غادروا الكويت قبل 1 أغسطس وذلك بإعفائهم من الحجر المؤسسي وتطبيق إجراءات السفر الجديدة لفئة المحصنين.

وقال المصدر "إن تعميما سيصدر بعد ساعات لاعتماد الإجراءات الجديدة".

المصدر: "القبس"