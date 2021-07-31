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تونس تسجل أول حالة بمرض الفطر الأسود

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تونس تسجل أول حالة بمرض الفطر الأسود
Reuters JIHED ABIDELLAOUI
طاقم طبي في تونس
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أعلن الطبيب التونسي، رمزي المعتمري، عن تسجيل أول إصابة بمرض "الفطر الأسود" بالبلاد، في مستشفى الجامعي سهلول.

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وكشف رمزي المعتمري، الطبيب المشرف على عملية جراحية خضعت لها مواطنة صباح اليوم السبت، بقسم الفك والوجه بالمستشفى الجامعي سهلول، عن تأكد إصابة المواطنة المذكورة بـ''الفطر الأسود''.

وأوضح رمزي المعتمري أن "المواطنة خضعت إلى عملية استئصال الأنسجة المتعفنة على مستوى الأنف"، مشيرا إلى "أن المريضة تعاني من داء السكري، ومن قصور كلوي، مما نجم عنه نقصا في المناعة، وبذلك تكونت أرضية ملائمة لتكوين الفطر الأسود العفني".

كما لفت إلى أن "حالة المصابة مستقرة". 

المصدر: "موزاييك إف إم"

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