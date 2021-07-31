أكراد العراق يدينون مقتل عائلة كردية في تركيا ويطالبون بـ"العدالة"

دان مسؤولون أكراد في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، مقتل عائلة كردية في مدينة قونية، وطالبوا بـ"تحقيق العدالة".

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صحفي: "ندين الهجوم على عائلة كردية في تركيا. قلوبنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا وأحبائهم".

وأكدت الرئاسة ضرورة "تقديم المسؤولين في هذه الجريمة النكراء إلى العدالة".

من جهته قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني: "أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم شرس على عائلة كردية في كونيا بتركيا. أنقل أعمق تعازي حكومتي للأسرة، وأتوقع محاسبة الجناة بالكامل".

إلى ذلك دان نائب رئيس إقليم كردستان هيمن هورامي مقتل العائلة الكردية في قونية التركية، وأشار إلى "ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بطريقة شفافة في أقرب وقت ممكن".

وقتل سبعة أفراد من عائلة كردية واحدة في هجوم مسلح استهدف منزلهم في قونية بوسط تركيا أمس الجمعة، في جريمة قال ناشطون حقوقيون إن دوافعها عنصرية.

المصدر: RT