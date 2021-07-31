مصر.. غرق شابين في النيل بسبب نظارة
Reuters
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شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية يوم الجمعة حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما عن 30 عاما، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.
وبدأت الواقعة بسقوط نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.
واستقبل مستشفى المنصورة الدولي كل من أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني 30 عاما، ومحمد طارق محمد أحمد حسان 30عاما.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري