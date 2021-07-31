مصر.. غرق شابين في النيل بسبب نظارة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية يوم الجمعة حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما عن 30 عاما، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.

وبدأت الواقعة بسقوط نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى المنصورة الدولي كل من أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني 30 عاما، ومحمد طارق محمد أحمد حسان 30عاما.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري