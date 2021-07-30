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الدفاع الروسية: الجيش السوري حقق الاستقرار في درعا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: الجيش السوري حقق الاستقرار في درعا
Reuters OMAR SANADIKI
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش السوري تمكن من تحقيق الاستقرار في محافظة درعا جنوب البلاد.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الجمعة، إلى أن مسلحي إحدى الجماعات المناهضة للحكومة هاجموا مواقع الجيش السوري في المحافظة.

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وأكد أنه "بفضل جهود القوات المسلحة السورية تم تحقيق استقرار الوضع، واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف أن أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة الجماعات المسلحة حول تسوية الوضع.

المصدر: تاس

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