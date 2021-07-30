تونس.. القضاء العسكري يكشف سبب سجن النائب ياسين العياري

أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس في بيان مساء يوم الجمعة بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري السجن المدني بتونس صباح اليوم، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده.

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وذكرت الوكالة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن توقيف العياري.

المصدر: وات