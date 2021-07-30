العراق.. العمليات المشتركة تحسم الجدل حول حظر التجول الشامل

حسمت قيادة العمليات المشتركة في العراق الجدل الدائر حول فرض حظر التجول الشامل في عموم البلاد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ12 ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.

وذكرت في بيان صحفي أن "مختبراتها سجلت 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "8217 مصابا تماثلوا للشفاء، بينما توفي 66 خلال ذات المدة".

المصدر: RT + "السومرية نيوز"