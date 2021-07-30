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ليبيا.. حشد عسكري في مدينتي الماية والزاوية وسط محاولات لإخلاء المدنيين

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ليبيا.. حشد عسكري في مدينتي الماية والزاوية وسط محاولات لإخلاء المدنيين
Reuters
ليبيا.. تحشيد عسكري في مدينتى الماية والزاوية غرب ليبيا وسط محاولات لإخلاء المدنيين
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كشفت وسائل إعلام ليبية عن وصول تعزيزات عسكرية إلى جهاز الدعم والاستقرار بالماية، وأخرى إلى سرية الإسناد الأولى المتمركزة ببوابة مدخل الزاوية مع احتقان الأوضاع بين الطرفين.

واندلعت الليلة الماضية اشتباكات مسلحة في الماية والزاوية بين جهاز الدعم والاستقرار وسرية الإسناد الأولى، تسببت في قطع الطرق الداخلية بالسواتر الترابية بين منطقتي ورشفانة والزاوية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات بمنطقتي الماية والزاوية أصيبت ثلاث وحدات توليد بمحطة الزاوية المزدوجة.

وكشفت الشركة أن هذا الضرر أسفر عن فقدان ما قيمته 300 ميغاواط من الشبكة العامة.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر في تصريح لموقع "218" إنه أطلقت عمليات لإخلاء العائلات العالقة بمناطق الاشتباك، مؤكدا مواصلة العمل الإنساني رغم صعوبته بسبب الوضع الأمني.

ليبيا.. حشد عسكري في مدينتي الماية والزاوية وسط محاولات لإخلاء المدنيين
ليبيا.. حشد عسكري في مدينتي الماية والزاوية وسط محاولات لإخلاء المدنيين

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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