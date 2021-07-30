تونس.. إحالة 4 أشخاص للتحقيق بتهم العنف بينهم حارس الغنوشي 

أكد مصدر في المحكمة الابتدائية تونس 2، إحالة 4 أشخاص ينتمون إلى "حركة النهضة" إلى قاضي التحقيق بتهمة "الشروع بأعمال عنف أمام البرلمان".

وأشار المصدر إلى أنه "بين المتهمين عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وثالث كان حارسه الشخصي سابقا".

وتابع: "تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهما الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، وقامت فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني بالتحقيق معهما، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الآخرين، عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع بعد ذلك، ثم أحيل الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية بتونس 2، حيث يجري التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيقات".

وأكد أن "فرقة مكافحة الإجرام تلقت شكاوى تفيد بمحاولة العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور القريبة من البرلمان، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام مبنى مجلس الشعب، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الأحد الماضي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن نواب الشعب، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه بنفسه.

المصدر: "وكالة تونس إفريقيا"