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المغرب.. عفو ملكي يشمل 1243 محكوما بمناسبة عيد العرش

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المغرب.. عفو ملكي يشمل 1243 محكوما بمناسبة عيد العرش
Reuters Thierry Gouegnon
العاهل المغربي، الملك محمد السادس
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا عن 1243 محكوما بمناسبة عيد العرش الذي يصادف يوم 30 يوليو.

وقالت وزارة العدل المغربية: "بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2021، تفضل أصدر جلالة الملك، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1243 شخصا".

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهي ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.

المصدر: هسبريس

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