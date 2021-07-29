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بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق عمان

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بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق عمان
Reuters
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قطع مسلحو المعارضة السورية بريف درعا الأوتوستراد الدولي دمشق عمان على بعد نحو 10 كم عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بعد إعلان فتح المعبر من الجانب الأردني.

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وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية عدم حدوث أي مشاكل مع السائقين الأردنيين على طريق أوتوستراد دمشق عمان الدولي.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية في وقت سابق أن معبر جابر ـ نصيب الحدودي بين المملكة وسوريا سيستأنف عمله الكامل بدءا من صباح الأحد القادم. 

بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق عمان

المصدر: "الغد"

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