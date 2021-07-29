بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق عمان

قطع مسلحو المعارضة السورية بريف درعا الأوتوستراد الدولي دمشق عمان على بعد نحو 10 كم عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بعد إعلان فتح المعبر من الجانب الأردني.

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وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية عدم حدوث أي مشاكل مع السائقين الأردنيين على طريق أوتوستراد دمشق عمان الدولي.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية في وقت سابق أن معبر جابر ـ نصيب الحدودي بين المملكة وسوريا سيستأنف عمله الكامل بدءا من صباح الأحد القادم.

المصدر: "الغد"