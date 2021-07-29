بوساطة مصرية.. لقاء مرتقب بين الدبيبة وحفتر

قالت وسائل إعلام مصرية يوم الخميس، إن لقاءا مرتقبا سيجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بوساطة مصرية.

وكشفت وسائل الإعلام نقلا مصادر مصرية خاصة أن وساطة مصرية نجحت مؤخرا في التوصل إلى تفاهمات بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، مؤكدة أن أولى مراحل الاتفاق ستكون عبر لقاء بين الطرفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية خلال الأيام الماضية، يقضي بضخ الدبيبة مليار دينار ليبي بشكل عاجل في خزينة الرجمة، لتمكين حفتر من تسديد متأخرات خاصة بقواته، مقابل تمرير الميزانية الجديدة من مجلس النواب، وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على مناطق الشرق للتمهيد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر أن يجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن مباحثات الوساطة المصرية شهدت تجاذبات كثيرة بشأن حجم المديونيات التي طالب حفتر الدبيبة بتحملها مقابل تمرير الميزانية الجديدة، وتمكين الحكومة من مناطق شرق ليبيا، مؤكدة أن حفتر طالب حكومة الدبيبة بتحمل مبلغ يقارب الـ6 مليارات دينار، وهو ما أكد الدبيبة صعوبة تحقيقه.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات انتهت إلى الاتفاق على ضخ حكومة الوحدة مبلغ مليار دينار بشكل عاجل، على أن تتبع ذلك بضخ ملياري دينار على دفعتين، لدفع الرواتب المتأخرة للمنتسبين إلى قواته.

وأفادت المصادر بأنه من المقرر أن يتبع اللقاء المرتقب بين حفتر والدبيبة في بنغازي اجتماع وزاري موسع في المدينة، وذلك تأكيدا على سريان الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية