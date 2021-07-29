"سانا": قتيلان وجرحى بقذائف على أحياء درعا جنوب سوريا

ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن مدنيين قتلا بينهما طفل برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء مدينة درعا جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطفل مجهول الهوية، وأن القذائف سقطت في ساحة بصرى، وحي السحاري.

وكانت "سانا" أعلنت في وقت سابق أن "المجموعات الإرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون" وأن إحدى القذائف سقطت على المشفى الوطني ما تسبب بحدوث أضرار في قسم الكلية فيه.

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وكانت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية قوامها عشرات المدرعات والدبابات قد وصلت إلى محافظة درعا منذ الـ25 من الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن قائد شرطة محافظة درعا ضرار دندل، أن تلك التعزيزات وصلت "لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت".

المصدر: وسائل إعلام سورية