المشيشي يكشف حقيقة تعرضه للضرب والتهديد بالسلاح

نفى رئيس الوزراء التونسي المقال، هشام المشيشي، الخميس، أن يكون قد تعرض للضرب أو لتهديد بالسلاح في قصر قرطاج، مؤكدا أن "الإشاعات لا حدود لها".

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وفي تصريحات صحفية قال المشيشي: "أنفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف"، مؤكدا أن لن "يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون".

وأضاف المشيشي أنه "للأسف لا حدود للاشاعات ويبدو أنها لن تتوقف.. ربي يحفظ تونس وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة، سنتفتح البلاد على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة".

كما أوضح المشيشي أنه ليس ممنوعا من أي حق من حقوقه، مؤكدا أنه كتب بيان تسليمه للسلطة في منزله وعن قناعة شخصية تامة وهو مرتاح البال".

وكانت وسائل إعلامية زعمت بأن المشيشي "تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج الأحد الماضي، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية".

المصدر: صحيفة الصباح