مصر.. تفاصيل التحركات في وزارة الداخلية ونقل عدد كبير من القيادات الأمنية

كشفت مصادر أمنية في مصر، عن تفاصيل حركة وزارة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة، التي سيجري تنفيذها بداية من 1 أغسطس.

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وأوضحت المصادر، أن حركة مديريات الأمن ستجرى فى 15 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الضباط من تنفيذ الحركة، والانتقال للمواقع الجديدة التي جرى نقلهم إليها، حيث تجرى كل القطاعات ومديريات الأمن، حركات التنقلات الداخلية بها، ويعتمدها مساعد الوزير للقطاع، أو مدير الإدارة أو الأمن، ويبلغ بها قطاع شئون الضباط.

وحسب المصادر، فإن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، شملت الترقية والمد لأكثر من 12 ألف ضابط من رتبة الملازم، حتى اللواء، بالإضافة إلى 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري إدارات عامة، وتم تصعيد أكثر من 50 قيادة أمنية من القيادات الشابة.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

المصدر: الوطن