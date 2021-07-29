مراسلنا: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن صاروخي "كاتيوشا" استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.

وذكر مراسل RT، أن السفارة الأمريكية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بصاروخي كاتيوشا، لكنهما لم يسقطا داخلها.

وأضاف، أن الصاروخين سقطا في محيط مبنى السفارة، لكن الشظايا سقطت على الشقق السكنية المقابلة للسفارة.

يذكر أن هذا هو الهجوم الأول الذي تتعرض له السفارة الأمريكية ببغداد بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي.

المصدر: RT