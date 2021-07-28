فلسطين تدعو لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة لشعبها

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة للشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن اشتيه بحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز التطورات السياسية.

وأضافت أن "اشتيه أكد انفتاح القيادة الفلسطينية على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة لشعبنا".

وأشارت إلى أن "اشتيه دعا المبعوث الأوروبي للضغط على إسرائيل للتراجع عن خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التي تضع الحكومة في وضع مالي صعب خصوصا في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الدولية".

وتابعت أن "اشتيه شدد على أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، كما دعا للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بإجراء الانتخابات بالقدس".

المصدر: "وفا"