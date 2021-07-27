الأردن.. "اليونسكو" تدرج مدينة السلط على قائمتها للتراث العالمي

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الموافقة على إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة الحضارية" على قائمة التراث العالمي.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، خلال مشاركته في اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين افتراضيا، اليوم الثلاثاء: "إن مدينة السلط من بين الأولويات العليا للمملكة لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها".

واضاف أن "التكافل الاجتماعي بين الأسر في مدينة السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على أساس ديني، هو من الميزات الواضحة للمدينة"، مؤكدا أن ادراج السلط على قائمة التراث العالمي "سيدعم ثقافة التراث والتسامح والوئام بين الأديان".

وتابع الفايز، أن الأردن ولجنة التراث العالمي (اليونسكو) يوجهان اليوم رسالة مهمة إلى العالم أجمع، رسالة سلام وتسامح وتعايش تتماشى مع خطاب الملك عبد الله الثاني الذي ألقاه في المؤتمر الدولي للمجتمعات المتماسكة عام 2019 في سنغافورة، وأكد فيه جلالته "أن الهجوم على الوئام بين الأديان والتعايش السلمي هو أهم تهديد في العالم، الأمر الذي يتطلب من الجميع توحيد قواهم لمقاومة الكراهية والإقصاء".

وزاد الفايز: "أن العمارة المتميزة لمدينة السلط تبين التبادلات الثقافية التي أسفرت عن مزيج فريد من الأنماط المعمارية عالية المستوى"، لافتا إلى تقديم ملف ترشيح السلط لأول مرة عام 1995، ثم لاحقا في عام 2017 وأخيرا عام 2021، ما يشير إلى التزام الأردن بحماية واستدامة القيمة العالمية المتميزة وسمات مدينة السلط.

وأعرب الوزير الفايز عن شكره وتقديره للجنة التراث العالمي وموظفي مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية والمجلس الدولي للتراث العالمي (ايكوموس)، على ما قدموه من دعم ونصائح طوال عملية الترشيح لملف المدينة.

وقال مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة، هشام العبادي، إن إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، يأتي نتيجة التعاون الكبير والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى.

وأكد أن إدراج ستة مواقع أردنية أثرية على قائمة التراث العالمي يعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن الدائرة تسعى في الفترة المقبلة إلى ترشيح عدد من المواقع الأثرية الأخرى وتقديم ملفاتها إلى اللجنة.



يشار إلى أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن، هي البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، بالإضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثا.

اي حدا رايح ع السلط ياخذني معهه😍❤️ https://t.co/MijD1f73Lm — 𓆩Aseel_Jo𓆪🇯🇴✨ (@aseel_maaitah_1) July 27, 2021

المصدر: بترا