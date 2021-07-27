المقداد لـRT: الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا في مختلف المجالات

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لـ RT إن الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا، وللوقوف على معاناة المواطن السوري وما هي الإمكانات المتاحة لتلبية تطلعات المواطن.

وقال المقداد: "الزيارة الروسية لسوريا هامة جدا، يوم أمس كان التركيز على البعد السياسي، واليوم وغدا سيكون التركيز على البعد العملياتي، ستزور الوفود الروسية العديد من المحافظات السورية، ستلتقي مع العديد من الوزارات في سوريا كي تتفهم ما يجري في سوريا من جهة، ومعاناة المواطن السوري من جهة أخرى، وما هي الإمكانات المتاحة لتلبية تطلعات المواطن السوري".

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ولفت المقداد إلى المساعدات التي يقدمها الجانب الروسي في مختلف المجالات، معربا عن امتنان وشكرا بلاده لذلك.

وتابع المقداج: "سوريا ترحب بعودة أبنائها، لكن من يعيق العودة هي الدول الغربية من خلال الدعاية المضادة ومن خلال التضليل والكذب وتشويه الحقائق".

من جهتها قالت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان لـ RT، "إن زيارة الوفد الروسي إلى سورية أمر طبيعي بين بلدين تربطهما علاقات شراكة متميزة في الحرب على الإرهاب وبناء علاقات أفضل في المستقبل الذي يمر عبر مخاض في العلاقات الدولية".

وأضافت شعبان، "تبقى العلاقة السورية الروسية راسخة منذ عشرات السنين، والآن ازدادت في هذه العشر سنوات نتيجة موقف البلدين من هذا الإرهاب الذي ضرب سورية، ونتيجة الدعم الروسي لسوريا".

ويناقش الاجتماع الروسي السوري المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، على مدار ثلاثة أيام، الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية.

ويترأس الوفد الروسي في هذا اللقاء الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق الروسي، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي. وسيضم الوفد الروسي، بالاضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.

المصدر: RT