دراسة استئناف فتح طريق كراسنودار- حلب

تعمل المنظمة غير الحكومية الدولية "الحوار الأوروبي الآسيوي " وشركة النقل والخدمات اللوجستية AviaDelo مع مركز في إدارة الدفاع الوطني الروسي على مشروع استئناف فتح طريق كراسنودار-حلب.

و سيشارك وفد مشترك من منظمة "الحوار الأوراسي"، و"AviaDelo" في اجتماع مشترك بين لجان الموظفين المشتركة بين الإدارات في روسيا وسوريا حول عودة اللاجئين وإعادة الإعمار بعد الحرب، ومن المقرر عقده

في يوليو 24-29 بدمشق.

ويتم التخطيط للأحداث التالية على هامش المؤتمر:

1. عقد اجتماعات رسمية مع سلطات البلد (اليوم الثاني).

2. المغادرة من مدينة حلب للاجتماع مع مدير مطار حلب الدولي محمد المصري (لتقييم حالة المطار والبنية التحتية القائمة ومستودعات التخزين المؤقتة).

وفي اليوم الثالث من المؤتمرسيتم رسميا التوقيع على اتفاق التفاعل والتعاون مع إدارة الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية.

و قد تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية السورية حول سلامة الرحلات الجوية في المجال الجوي السوري، والتي تنص على أن السماء السورية آمنة لرحلات الخطوط الجوية الروسية في دمشق وحلب.

وسيساعد تنفيذ هذا مشروع على تعزيز مواقف الأعمال التجارية الروسية في سوريا، وإنشاء واستخدام أداة لوجستية جديدة لصالح الشركات الروسية في وقت قصير، مما سيسمح بإمدادات غير متقطعة من السلع النادرة، والتعجيل بشكل كبير بعملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

المصدر: RT