الصين تتعهد بمواصلتها دعم سوريا في مكافحة كورونا وإعادة الإعمار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا لمكافحة جائحة كورونا وإعادة الإعمار فيها.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال فيصل المقداد، أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده "للجهود السورية الرامية إلى صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

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وأعرب الوزير الصني عن "الاستعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب السوري لمواصلة توطيد الصداقة التقليدية بين البلدين وباتجاه التطوير المستمر للعلاقات الصينية السورية".

وقدم التهاني لمناسبة الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والصين، وأشار إلى أن البلدين يرتبطان "بصداقة تقليدية وتدعم كلاهما الدفاع عن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية بما فيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

المصدر: وكالة "سانا"