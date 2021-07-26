المغرب يسجل 2205 إصابات و22 وفاة جديدة بكورونا

سجل المغرب، الاثنين، 2205 إصابات و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأحد.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2205، مقارنة مع 4110 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 581477 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 25440 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 22 وفاة جديدة جراء المرض خلال يوم، بعد أن تم رصد 30 حالة الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9611 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2823 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 546426 بنسبة تعاف تتجاوز 94%.

المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"