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بأمر من سعيّد.. حظر كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالأماكن العامة في تونس

أخبار العالم العربي

بأمر من سعيّد.. حظر كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالأماكن العامة في تونس
Reuters Charles Platiau
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا حظر بموجبه كل تجمع يفوق 3 أشخاص في الطرقات والساحات العامة في البلاد.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" بأن سعيّد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجول الأشخاص والسيارات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 حتى يوم الجمعة 27 أغسطس المقبل، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

وأضاف أنه "بموجب هذا الأمر الرئاسي، يمنع تنقل الأشخاص والسيارات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".

 

المصدر: "موزاييك أف أم"

 

 

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