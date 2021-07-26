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تشكيل محكمة في إقليم كردستان العراق لمحاكمة قيادات تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

تشكيل محكمة في إقليم كردستان العراق لمحاكمة قيادات تنظيم
أربيل - عاصمة إقليم كردستان العراق
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أعلن جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تشكيل محكمة في الإقليم لمحاكمة قيادات تنظيم "داعش" بعد إنشاء لجنة للتعريف بجرائم هذا التنظيم الأرهابي.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة إقليم كردستان قررت تشكيل محكمة لمحاكمة قيادات داعش".

وأضاف، أن "المجتمع الدولي سيقف لمساعدة كردستان في هذا الملف، لأننا نهدف لإرجاع الحقوق للذين ارتكبت ضدهم هذه الجرائم".

وأشار عادل إلى وجود "العديد من الوثائق المطلوبة التي تثبت إدانة هذه القيادات في تنظيم داعش".

 

المصدر: RT

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