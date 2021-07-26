مساعد وزير الخارجية الأميركي يبدي رغبته في أكل رأس خروف في الجزائر! (فيديو)

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، إلى الجزائر يوم الأحد وأبدى رغبته في تذوق أحد الأطباق الشهيرة تزامنا مع احتفال الجزائريين بأيام عيد الأضحى.

وفي مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية بالجزائر، أعرب هود عن سعادته بزيارته للجزائر التي وصفها بـ"بلد الشهداء"، وتطلعه لإجراء محادثات مثمرة مع المسؤولين الجزائريين.

وفي ختام الفيديو، دعا هود مشاهديه إلى منحه حصته من طبق "البوزلوف"، وهو الاسم الذي يطلق على رأس الخروف في الجزائر، ويمكن طهيه مع أرجل الخروف أيضا أو من دونها.

المصدر: RT