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الصومال يرجئ انتخابات مجلس الشيوخ

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الصومال يرجئ انتخابات مجلس الشيوخ
Reuters FEISAL OMAR
العاصمة الصومالية مقديشو
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أرجأ الصومال انتخابات مجلس الشيوخ التي كانت مقررة الأحد والتي تأجلت طويلا في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يشهد اضطرابات كبيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية محمد إبراهيم معلمو لوكالة "فرانس برس" إن "الانتخابات تأجلت لكن العملية ستستمر".

وأكد عضو في اللجنة الانتخابية للوكالة أنه "على الرغم من أن انتخابات مجلس الشيوخ كان يفترض أن تبدأ اليوم في مختلف الولايات، هناك تأخير وقد لا تجرى الانتخابات وفق الجدول المحدد".

وأضاف أن "التأخير مرده لعدم تمكن مناطق اتحادية من تقديم قائمة المرشحين في الموعد المحدد للمشاركة في الاقتراع أو تشكيل اللجان المحلية التي يجب عليها التصويت".

والأسبوع الماضي حذّرت "حركة الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في رسالة صوتية السياسيين من المشاركة في الانتخابات التي كانت قد تأجلت طويلا.

وبحسب الجدول الزمني الرسمي، كان من المقرر أن ينطلق الأحد مسار انتخابي طويل يبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ ومن المقرر أن ينتهي في 10 أكتوبر مع الانتخابات الرئاسية.

 

المصدر: "أ ف ب"

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