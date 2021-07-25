وزير الكهرباء المصري يعلن موعد تصنيع أولى معدات محطة الضبعة النووية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwqh
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر عن البدء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة، في روسيا الشهر المقبل.
وفي تصريح لموقع "بوابة أخبار اليوم"، قال شاكر إن "العمل بمشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمني المحدد له، وأن الحلم النووي يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية".
وأضاف: "نشهد حاليا تطورات إيجابية في تنفيذ محطة الضبعة، إذ تمكن الفريق المصري الروسي من تسليم الوثائق والمستندات الخاصة بإصدار إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نهاية يونيو الماضي".
المصدر: "سبوتنيك"