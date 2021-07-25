رئيس الحكومة العراقية يصل إلى واشنطن

وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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و‏يترأس الكاظمي وفدا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة.

ويتضمن جدول رئيس الحكومة لقاءات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية الديموقراطية تشاك شومر، كما يتوقع أن يقابل يوم غد الاثنين، الرئيس الأمريكي جون بايدن في البيت الأبيض.

ومن المرتقب أن يصدر الاثنين بيان ختامي عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، قد يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات