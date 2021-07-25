اليمن.. صفقة لتبادل 16 أسيرا و13 جثة بين القوات الحكومية والحوثيين

نجحت وساطة محلية في اليمن، اليوم الأحد، في إتمام صفقة لتبادل 16 أسيرا و13 جثة لمقاتلين من القوات الحكومية والحوثيين في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن عضو في لجنة الوساطة، وهو زعيم قبلي، قوله: "تمت صباح اليوم عملية تبادل 16 أسيرا و13 جثة لمقاتلين من القوات الحكومية والحوثيين"، مضيفا أن العملية شملت إفراج القوات الحكومية عن 10 أسرى و5 جثث تابعة للحوثيين الذين أفرجوا بدورهم عن 6 أسرى و8 جثث لمقاتلين من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وبحسب الزعيم القبلي، فإن عملية التبادل تمت في منطقة "سوق العقلة " بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

كما أشار إلى أن الأسرى المفرج عنهم والجثث التي تمت مبادلتها، جميعهم من المقاتلين الذين سقطوا أسرى وقتلى في جبهة "الحازمية" بمديرية الصومعة، جراء المعارك التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع والأيام الماضية.

وتشهد مناطق واسعة من محافظة البيضاء معارك عنيفة منذ مطلع الشهر الجاري بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" الحوثية، خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والأسرى من الجانبين.

المصدر: وكالات