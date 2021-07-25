روسيا تسلم سوريا 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إنه تم تسليم الجهات السورية كمية من اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لكوفيد 19، ومن أجهزة التشخيص المختبري لفيروس كورونا .

وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية: "جرت في مطار دمشق الدولي مراسم تسليم 250 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي، ومليون اختبار للتشخيص المختبري لعدوى فيروس كورونا، إلى الجانب السوري".

ولفت البيان: "أثناء عملية التسليم، تمت مراعاة جميع المتطلبات الإلزامية لنقل وتخزين اللقاحات واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، باستخدام حاويات حرارية خاصة".

وتم نقل الشحنة على متن طائرة من طراز Il-76 تابعة لقسم النقل في القوات الجوية الروسية.

وقالت الإدارة العسكرية الروسية أن تسليم ونقل اللقاح واختبارات PCR تم في إطار رحلة عمل الوفد الروسي المشترك إلى سوريا، والتي تجري في الفترة من 24 إلى 29 يوليو، وفقا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترأس الوفد الفريق الأول ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مقر التنسيق الروسي، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، والذي يترأس أيضا مكتب التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا. ويضم الوفد الروسي، بالاضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.

وكجزء من المخطط، تم تسليم أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين، بواسطة طائرات النقل الجوي العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية

وسلم ميزينتسيف شهادات اللقاح واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسن مخلوف، قائلا: "قرار إرسال مليون فحص لتشخيص فيروس كورونا و 250 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت الروسي إلى سوريا كمساعدات إنسانية ذات أولوية، اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبادرة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.. وسيتم تنظيم عمليات التسليم هذه على أساس منتظم"، وتم التوقيع على اتفاقية نقل اللقاح واختبارات PCR من قبل ممثلين عن المديرية الطبية العسكرية الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية ووزارة الصحة السورية.

في أغسطس 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا، طوره مركز أبحاث غاماليا أطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

وسجلت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات محلية الصنع مضادة لفيروس كورونا هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" (من تطوير مركز غاماليا)، و"أبيفاك كورونا" (من تطوير مركز فيكتور)، و"كوفيفاك" (من تطوير مركز تشوماكوف).

المصدر: نوفوستي