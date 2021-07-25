التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة".

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأضاف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من يوم السبت أن دفاعاته الجوية "اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة وصاروخ بالستي أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية".

المصدر: "واس" + RT