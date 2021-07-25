تركيا بعد مقتل اثنين من عسكرييها في سوريا: سنواصل نضالنا وسنحاسب الإرهابيين

تعهدت تركيا، بعد مقتل 2 من عسكرييها بهجوم على مركبتهم في شمال سوريا، بمواصلة "نضالها حتى اجتثاث جذور الإرهاب" مشددة على عزمها محاسبة المسؤولين عن العملية.

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وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة نشرها مساء السبت تعليقا على الحادث: "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى نجتث جذور الإرهاب ونجعل حدودنا آمنة".

من جانبه، تعهد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عبر تويتر، "بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت، بأن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في أراضي عملية "درع الفرات" شمال سوريا.

وأضافت الوزارة أن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم، الذي قالت وسائل إعلام إنه وقع في منطقة مدينة الباب بمحافظة حلب.

المصدر: وكالات