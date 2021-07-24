مقتل جندي سوداني في اشتباكات مع مليشيات إثيوبية على الحدود

أفاد موقع "سودان تريبيون" بمقتل جندي سوداني في اشتباكات وقعت بين قوات سودانية ومليشيات إثيوبية بمنطقة باسندة الحدودية شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية للموقع إن "القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة تصدت لميليشيات إثيوبية وقوات أخرى أثناء عمليات تمشيط نفذتها داخل الأراضي السودانية".

وأشارت المصادر إلى أن "عمليات الجيش السوداني كانت في مناطق أم دبلو وحسكنيت وخور سنط بالقرب من جبل أبو رنقل بمنطقة باسندة الحدودية بولاية القضارف".

وأضافت أن "المليشيات الإثيوبية والقوات المدججة بالأسلحة الثقيلة حاولت فلاحة الأراضي السودانية لكن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تصدت لها وقطعت الطريق أمامها مما أدى إلى استشهاد العريف آدم إبراهيم من الكتيبة 121 بالفرقة الثانية مشاة".

وأكدت أنه "تم نشر تعزيزات عسكرية إثيوبية من إقليم الامهرا المحاذي لولاية القضارف تجاه الأراضي السودانية الحدودية الزراعية بالقرب من المشاريع الزراعية لإسناد ودعم المزارعين الإثيوبيين لفلاحة الأراضي الزراعية السودانية بالمقابل دفع الجيش السوداني وقوات الاحتياط بتعزيزات مماثلة في مناطق كنينة وباسندة والقلابات".

المصدر: "سودان تربيون"