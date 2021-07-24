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التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
AFP Fayez Nureldine
المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن باتجاه جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان له إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

المصدر: "واس"

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