الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" الحوثية، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين أطلقوا عددا من قذائف الهاون صوب المواقع الحكومية في جبهة كيلو 16 (شرق مدينة الحديدة)، سرعان ما تم رصد موقع المدفعية المستخدم في القصف وتدميره بالسلاح المناسب".

وأضافت أن "الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاثة من الحوثيين هم المدفعي ومساعديه وإصابة آخرين"، مشيرة إلى أن "الحوثيين ردوا بفتح نيران أسلحتهم المتوسطة بصورة مكثفة على المنازل والأعيان المدنية في منطقتي الجبلية والفازة في مديرية التُحيتا (جنوب الحديدة)".

في المقابل، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، إن التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة "نفذوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 147 خرقا للهدنة الأممية، بينها 3 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على منطقة الجاح وشارع الخمسين (جنوب وشرق الحديدة)، وتحليق 9 طائرات تجسسية، و5 خروقات بقصف مدفعي و126 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.





المصدر: "سبوتنيك"