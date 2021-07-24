 
مباشر

مصر.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم شب في مركب على النيل

أخبار العالم العربي

مصر.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم شب في مركب على النيل
twitter/HalaSarhan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwiq

نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق شب في مركب على النيل بالقرب من جسر الجامعة اندلع مساء اليوم السبت.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مركب نيلي، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء مع الاستعانة بلانشين إطفاء من النيل لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه.

وحسب الصحف المحلية، كشفت المعاينة الأولية عن أن النيران التهمت الطابق العلوي للباخرة المخصصة لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على المركب، ويرجح أن يكون سبب الحريق هو تماس كهربائي.

المصدر: "اليوم السابع" + "فيتو"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا