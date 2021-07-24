مصر.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم شب في مركب على النيل

نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق شب في مركب على النيل بالقرب من جسر الجامعة اندلع مساء اليوم السبت.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مركب نيلي، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء مع الاستعانة بلانشين إطفاء من النيل لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه.

وحسب الصحف المحلية، كشفت المعاينة الأولية عن أن النيران التهمت الطابق العلوي للباخرة المخصصة لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على المركب، ويرجح أن يكون سبب الحريق هو تماس كهربائي.

لا حول ولا قوة الا بالله استر يارب مركب تشتعل علي النيل pic.twitter.com/ioHRneTMkE — Hala Sarhan (@HalaSarhan) July 24, 2021

المصدر: "اليوم السابع" + "فيتو"