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الكويت.. حارس أمن‎ ينتحر داخل دورة المياه في السفارة الأمريكية

أخبار العالم العربي

الكويت.. حارس أمن‎ ينتحر داخل دورة المياه في السفارة الأمريكية
Reuters ROB
الشرطة الكويتية
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قالت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغا بوجود حارس أمن آسيوي متوف داخل مبنى السفارة الأمريكية بمنطقة بيان في محافظة حولي.

وأوضحت صحيفة "القبس" أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى مبنى السفارة، وعثروا على موظف الأمن داخل دورة المياه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن وجدوا المنتحر مصابا بطلقة نارية في الرأس وبجانبه مسدس، لافتة إلى أنه هندي الجنسية ويبلغ 44 عاما.

وإثر ذلك جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية ونقلها إلى الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة وسببها. 

المصدر: "القبس"

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