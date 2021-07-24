صحيفة: الولايات المتحدة يمكن أن تحافظ على وجودها العسكري في العراق على المستوى نفسه

لم تستبعد مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ممثلي الحكومتين الأمريكية والعراقية إن واشنطن وبغداد تنويان الاتفاق على أن تغادر القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام الجاري.

واليوم السبت، رجحت مصادر في البنتاغون وإدارة الرئيس جو بايدن، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في 26 يوليو.

لكن مسؤولين في البنتاغون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري، من خلال تغيير وظائفهم "على الورق".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن حكومة الكاظمي والعديد من المسؤولين العسكريين العراقيين يؤيدون إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، فيما يدعو الكاظمي إلى سحب القوات الأمريكية إرضاء للقوى السياسية المناهضة للولايات المتحدة التي تعتبر أن الهدف الحقيقي للوجود الأمريكي في البلاد هو مواجهة إيران.

المصدر: "نوفوستي"