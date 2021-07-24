ضاحي خلفان: سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية هي سياسة حكيمة

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية هي "سياسة حكيمة"، مؤيدا "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي سواء مع إيران أو مع إسرائيل".

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة..هذا هو المطلوب"، حسب قوله.

وأضاف: "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه".

سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة....هذا هو المطلوب . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه...كل توجه يدعو الى التسامح انا معه...وغير ذلك لا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

المصدر: تويتر