 
مباشر

ضاحي خلفان: سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية هي سياسة حكيمة

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان: سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية هي سياسة حكيمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwfz

قال نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية هي "سياسة حكيمة"، مؤيدا "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي سواء مع إيران أو مع إسرائيل".

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة..هذا هو المطلوب"، حسب قوله.

وأضاف: "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا