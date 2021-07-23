إسرائيل تهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

وجهت الحكومة الإسرائيلية تهنئة إلى مصر وشعبها بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، التي تحل ذكراها يوم الجمعة، متمنية للبلاد مزيدا من التقدم والنمو والسلام.

وقالت السفارة الإسرائيلية لدى مصر، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن البعثة الدبلوماسية تتقدم بـ"أحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو. ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنمو والسلام".

سفارة دولة إسرائيل في مصر تتقدم بأحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو.

ونتمنى لكم المزيد من التقدم النمو والسلام 🇪🇬#إسرائيل#مصرpic.twitter.com/BTumTS97YN — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 23, 2021

كما صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية": "إسرائيل تعرب عن خالص تهانيها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنية لمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار".

وأسفرت ثورة 23 يوليو 1952 عن إسقاط مجموعة ضباط عسكريين بنظام الحكم الملكي في مصر التي أعلنت عام 1953 جمهورية.

وكانت مصر أول دولة عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل التي وقعت معها عام 1979 اتفاق سلام.

المصدر: RT