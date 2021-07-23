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البيت الأبيض: بايدن يستقبل الكاظمي الاثنين

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البيت الأبيض: بايدن يستقبل الكاظمي الاثنين
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستقبل يوم الاثنين المقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

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ويزور الكاظمي واشنطن الاثنين في إطار الجولة الرابعة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة التي من المتوقع أن تصبح الأخيرة وتتركز على موضوع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سابقا أن الكاظمي "سيناقش (مع بايدن) مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق".

وأضاف: "جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض".

وأفادت مصادر عدة أمس الخميس بأنه من المخطط إصدار بيان مشترك بين الطرفين عقب اللقاء في واشنطن ينص على انسحاب القوات الأمريكية المشاركة في الأعمال القتالية بالعراق حتى نهاية العام الحالي مع انتقال الوحدات المتبقية إلى تنفيذ مهمات تدريب الجيش العراقي.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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