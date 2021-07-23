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الكويت تسجل 9 وفيات و987 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 9 وفيات و987 إصابة جديدة بكورونا
AFP Haidar HAMDANI
الكويت- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 987 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 389868، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2264.

وأوضح السند أن هناك 316 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1233 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 372358 حالات.

المصدر: "كونا"

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