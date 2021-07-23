الكويت تسجل 9 وفيات و987 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 987 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 389868، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2264.

وأوضح السند أن هناك 316 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 987 حالة جديدة، وتسجيل 1,233 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 389,868 حالة pic.twitter.com/cXOwV70QHr — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 23, 2021

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1233 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 372358 حالات.

المصدر: "كونا"