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السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

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السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي
Reuters
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أعلنت غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي بشمال السودان حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.

وأهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة ووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وناشدت المواطنين على إمتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول، إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل، حفاظا على القري والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد، حتى يمرهذا الموسم على خير وسلام.

المصدر: "سونا"

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