مصر تسجل 44 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، مقارنة مع 49 إصابة و8 وفيات في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 283906، من ضمنهم 226535 حالة تم شفاؤها، و16470 حالة وفاة".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا ستبدأ بالبلاد في أواخر شهر سبتمبر، أو أول شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: RT