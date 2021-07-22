الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة: أنا حاقدة على وضع لبنان

حلت الممثلة اللبنانية سنتينا خليفة ضيفة على برنامج "ناس أونلاين"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وما قدمته الدراما المصرية لها بعد مشاركتها في عملين خلال موسم رمضان الفائت.

سينتيا قالت إن الدراما المصرية قدرت موهبتها، خاصة وأن لمصر تاريخا في العمل الفني إن كان دراما أو سينما، وهذا التاريخ لا يزال موجودا في الأعمال الحالية ويستطيع الفنان أن يكتسب الكثير من هذا التاريخ.

وعن خصوصية اللهجة المصرية أضافت الممثلة اللبنانية خلال حوارها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن اللهجة ليست بهذه السهولة، وأنها عملت كثيرا لإتقانها، ولكن هذا لا يعني أن الشخص الذي يتكلم اللهجة المصرية يستطيع أن يخلق الروح التي يجب أن تكون مرافقة لهذه اللهجة، ويجب على أي فنان أن يتعلم "روح اللهجة" ويتقن أدق التفاصيل فيها.

وحول بلدها لبنان، قالت سينتيا إنها "حاقدة على وضع البلد ككل"، لأنه يوجد "ضعف وإعاقة معينة، ولا يوجد في لبنان حلم، ولا يستطيع أي شخص أن يوسع دائرة أحلامه"، وأضافت خليفة أنها على الصعيد الشخصي والمهني تريد أن يحصل التغيير وأن يصبح اسمها أكبر لهذا قررت ترك لبنان.