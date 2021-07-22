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ليبيا.. القبض على مهاجرين غير شرعيين بعد فرارهم من المهربين (صور)

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ليبيا.. القبض على مهاجرين غير شرعيين بعد فرارهم من المهربين (صور)
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أعلنت السلطات الليبية ضبط مهاجرين غير شرعيين فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم، وعددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية.

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وقالت السلطات: "قامت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة "سبل السلام" الكفــرة، قبل يومين، بضبط مهاجرين غير شرعيين داخل المدينة كانوا فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم، وعددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية، وعليه تم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكفــرة وجرى تسليمهم إلى مركـز الإيـواء والترحيل بالكفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال أيام".

ليبيا.. القبض على مهاجرين غير شرعيين بعد فرارهم من المهربين (صور)
ليبيا.. القبض على مهاجرين غير شرعيين بعد فرارهم من المهربين (صور)
ليبيا.. القبض على مهاجرين غير شرعيين بعد فرارهم من المهربين (صور)

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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