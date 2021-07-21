سوريا.. مقتل 3 أشخاص بغارة أمريكية على منزل في قرية خربة جاموس بريف الحسكة الشرقي (صور)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" يوم الأربعاء، بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الأمريكية منزلا في قرية جاموس شرق مدينة الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية في المنطقة أن طائرة مروحية تابعة للجيش الأمريكي استهدفت بالصواريخ منزلا في قرية جاموس بعد محاصرته من قبل عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" لعدة ساعات.

وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير المنزل بالكامل ومقتل وإصابة جميع من كانوا بداخله.

المصدر: "سانا"